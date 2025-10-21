Mitropolia Basarabiei și Uniunea Europeană, împreună pentru valori comune

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a efectuat o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde s-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării dintre Biserică și instituțiile europene, promovarea valorilor creștine în contextul parcursului european al Republicii Moldova și combaterea propagandei care distorsionează sensul acestora.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a subliniat importanța sprijinului constant al instituțiilor europene de care au beneficiat de-a lungul timpului numeroase instituții sociale, educaționale și culturale din cadrul Mitropoliei Basarabiei, dar și o mare parte dintre instituțiile publice din Republica Moldova. Acest sprijin, a arătat ierarhul, a contribuit semnificativ la îmbunătățirea calității vieții, la consolidarea educației, la dezvoltarea asistenței sociale și la păstrarea patrimoniului cultural și spiritual.

Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române, și-a reafirmat angajamentul față de valorile europene fundamentale – demnitatea umană, libertatea, solidaritatea și respectul pentru patrimoniul cultural și religios.

„Mitropolia Basarabiei consideră că integrarea europeană oferă oportunități reale pentru conservarea și valorificarea patrimoniului bisericesc, protejarea monumentelor de cult, promovarea educației teologice, accesul la proiecte științifice și culturale, precum și la fonduri destinate dezvoltării comunităților locale”, se arată într-un comunicat al instituției bisericești.

Un subiect aparte abordat în cadrul discuției a fost combaterea propagandei politico-religioase, care deformează sensul valorilor europene. Ambele părți au convenit asupra necesității unui efort comun pentru promovarea adevărului, discernământului și responsabilității sociale, în spiritul valorilor creștine autentice.

Ambasadoarea Iwona Piórko și-a exprimat aprecierea pentru activitatea Mitropoliei și impactul său pozitiv în societate, subliniind importanța dialogului deschis și a colaborării continue în sprijinul binelui comun.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Petru și ambasadoarea Iwona Piórko și-au exprimat deschiderea pentru continuarea dialogului și dezvoltarea unei colaborări constructive și durabile, în spiritul valorilor comune care unesc Biserica și societatea în slujirea binelui comun.