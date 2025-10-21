Marta Kos: R. Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile de aderare pe clustere în noiembrie

R. Moldova și Ucraina ar putea începe în luna noiembrie negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația îi aparține comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în marja Consiliului Afacerilor Externe al blocului comunitar.

Marta Kos a menționat că executivul european a finalizat screeningul legislațiilor naționale ale Moldovei și Ucrainei și recomandă ca cele 27 de state membre a UE să acționeze rapid pentru a deschide toate cele șase clustere de negocieri.

Deschiderea primului cluster de negocieri atât cu Chișinăul, cât și cu Kievul a fost așteptată în prima jumătate a acestui an. Acest lucru nu s-a întâmplat din motivul veto-ul Budapestei pentru Kiev. Ungaria invocă că ar fi o lipsă de drepturi pentru minoritatea vorbitoare de limbă maghiară din Ucraina. Întrucât Republica Moldova și Ucraina sunt „cuplate” în procesul de negocieri, acest blocaj afectează și Chișinăul.

În prezent, președintele Consiliului European, António Costa, depune eforturi pentru a găsi o soluție care să evite veto-ul Ungariei și să permită deschiderea oricărui cluster de negocieri.





