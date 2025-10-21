Prima zi de pușcărie

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți la penitenciarul La Santé din Paris, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțare ilegală a campaniei sale electorale din 2007, primită de la fostul lider libian Muammar Gaddafi. Decizia de încarcerare a fost pusă în aplicare imediat, în ciuda apelului formulat de Sarkozy, din cauza gravității faptelor comise.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, și-a părăsit în această dimineață locuința din Paris, însoțit de soția sa, Carla Bruni, pentru a se prezenta la penitenciarul La Santé, unde își va ispăși pedeapsa.

Presa franceză a relatat cu ce lucruri a fost lăsat fostul lider de la Élysée să intre în închisoare. I s-au permis hainele și 10 fotografii de familie. În bagaj are și trei cărți, care este numărul maxim acceptat. Va sta într-o celulă de 12 metri pătrați și va putea folosi telefonul și televizorul, dar contra cost.

Fostul lider francez contestă atât condamnarea, cât și decizia judecătorului de a-l încarcera în așteptarea apelului. Totuși, magistrații au hotărât ca Nicolas Sarkozy să înceapă executarea pedepsei fără să mai aștepte soluționarea apelului, invocând gravitatea perturbării ordinii publice cauzate de faptele sale.

Conform hotărârii, fostul președinte va putea depune cererea de eliberare condiționată doar după ce va fi încarcerat, iar judecătorii vor avea la dispoziție până la două luni pentru a analiza solicitarea.

Fostul președinte francez a fost găsit vinovat că, în 2005, pe când era ministru de interne, a încheiat un acord cu fostul lider libian Muammar Gaddafi pentru a obține finanțare în campania electorală, în schimbul susținerii guvernului libian, care se afla atunci în izolare pe scena internațională.

Nicolas Sarkozy, care a condus Franța între anii 2007 și 2012, a devenit primul fost președinte francez condamnat pentru o infracțiune de un asemenea nivel.