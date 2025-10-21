Scăpăm de Ala Nemerenco

Ministrul Sănătății, Ala Nemereco, nu se va mai regăsi în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu.

Despre acest lucru a anunțat chiar ea pe pagina sa de Facebook.

„Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, a scris ministrul într-un mesaj scurt.

Menționăm, că Ala Nemerenco a deținut de mai multe ori funcția de ministru al Sănătății. În perioada iunie – noiembrie 2019, pe când prim-ministru era Maia Sandu, apoi din august 2021 și până în prezent în cele două Guverne conduse de Natalia Gavriliță și Dorin Recean.







