Eurovision: Juriul Republicii Moldova a acordat punctajul maxim de 12 puncte Poloniei, în timp ce România, care s-a clasat pe locul trei, a primit doar 3 puncte

Margarita Druță, renumita profesoară de limba engleză și spokesperson la ESC 2026, a fost pe cale de a renunța la prezentarea notelor juriului Republicii Moldova.

„Eu l-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și i-am zis: Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are acolo 3 puncte, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere. Mi s-a spus: E o procedură, înțelegem că nu rezonați. Deci, asta-i iad…”

Juriul Republicii Moldova a acordat punctajul maxim de 12 puncte Poloniei, în timp ce România, care s-a clasat pe locul trei, a primit doar 3 puncte; Israel – 10 puncte, Grecia – 8 puncte; iar Ucraina nu s-a regăsit printre țările punctate. Juriul din România i-a acordat Republicii Moldova 10 puncte