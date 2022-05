Evacuarea apărătorilor ucraineni de la Azovstal continuă. Kievul asigură că va face ”tot ce e posibil și imposibil” pentru a-i salva pe toți

Rezistența la Azovstal a ajuns la sfârșit și soarta a sute de apărători ucraineni este sub semnul întrebării. Cei care s-au predat și au fost transferați pe teritoriul controlat de ruși riscă să fie judecați și executați. În oțelărie încă mai sunt oameni. Kievul nu vorbește despre numărul exact al acestora, spunând că este vorba despre informații sensibile. Oficialii ucraineni asigură că fac ”tot posibilul și imposibilul” pentru a-i salva pe toți. Armata spune că a ordonat evacuarea completă, punând astfel capăt asediului din Mariupol, cea mai sângeroasă bătălie din Europa din ultimele decenii. Trofeul Rusiei, portul de la Marea Azov, este o ruină.

ACTUALIZARE 10.15 Ucraineanul Vladimir Kliciko, fost campion mondial de box la categoria grea, a făcut un apel către Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) să interzică participarea sportivilor ruşi la competiţii, în urma invaziei armatei ruse în ţara sa, informează Reuters.

Organismele de conducere ale sportului la nivel mondial au decis să suspende sportivii ruşi şi belaruşi după debutul invaziei, în luna februarie, în timp ce CIO a recomandat ca sportivii din cele două ţări să nu ia parte la competiţii internaţionale sau să concureze sub drapel neutru.

Vladimir Kliciko, al cărui frate Vitali este primarul Kievului, s-a înrolat în armata ucraineană de rezervişti, la scurt timp după ce trupele ruse au pătruns în Ucraina. „CIO ar trebui să interzică acum echipa Rusiei. Războiul are loc acum, ei nu pot participa la următoarele Jocuri Olimpice, ei nu pot participa la niciun eveniment sportiv, pentru că acest război este reprezentat de Rusia”, a declarat fostul pugilist în cadrul emisiunii „Piers Morgan Uncensored”, difuzată de Fox Nation.

„Faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Izolarea, iar această izolare vorbeşte mai tare decât orice cuvânt sau orice rând pentru că izolarea este dureroasă”, a adăugat Vladimir Kliciko. „Va fi dureros pentru sportivi, pentru economie, va fi dureros pentru oricine şi pentru toţi cei implicaţi alături de Rusia”, a adăugat el, citat de Agerpres.

Luni, membrii ruşi ai CIO au primit permisiunea de a participa la sesiunea Comitetului Internaţional Olimpic din această săptămână, forul olimpic spunând că aceştia nu sunt reprezentativi pentru ţara lor.

ACTUALIZARE 9.40 Finlanda şi Suedia și-au depus astăzi, împreună, candidaturile pentru aderarea la NATO. Cele două ţări nordice renunță astfel la politica de nealiniere, în urma invaziei ruse în Ucraina.

După aprobarea cu o majoritate zdrobitoare, de peste 95%, a parlamentului finlandez, toţi paşii au fost făcuţi pentru depunerea simultană a cererilor de aderare ale celor două ţări la sediul Alianţei de la Bruxelles.

Ambasadorii celor două țări la NATO s-au întâlnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a transmite cererile de aderare. „Acesta este un moment istoric, într-un moment istoric pentru securitatea noastră”, a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a primit cererile de aderare prezentate de ambasadorii celor două ţări.

ACTUALIZARE 9.15 Rusia se confruntă cu „probleme semnificative” în privința resurselor, ceea ce afectează operațiunile sale militare, se arată în cea mai recentă evaluare a Ministerului britanic al Apărării.

Raportul subliniază importanța strategică a rezistenței luptătorilor de la Azovstal, care au reușit să amâne preluarea controlului asupra orașului Mariupol de către ruși.

În ciuda faptului că trupele rusești au încercuit portul strategic Mariupol, vreme de 10 săptămâni, rezistența soldaților ucraineni de la Azovstal a reușit amâne deznodământul: obținerea controlului total asupra unui oraș extrem de important care deschide un culoar între Crimeea (anexată forțat în 2014) și regiunile separatiste din Donbas, transmite Londra.

Britanicii precizează că rezistența luptătorilor ucraineni care acum se predau a întârziat mult atingerea obiectivului pentru armata rusă, i-a produs pierderi uriașe și a creat frustrare în rândul militarilor ruși.

În tentativa de a învinge rezistența ucrainenilor, Rusia a apelat constant la forțe auxiliare, inclusiv la trupele cecene conduse de Ramzan Kadîrov, dar și trupe de voluntari și trupe ale Gărzii Naționale. În aceste condiții coordonarea operațiunilor militare a fost mai dificilă și a afectat campania Rusiei.

