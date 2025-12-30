Evacuări de urgență în nordul Ucrainei: 14 localități, afectate de bombardamente rusești

Autoritățile din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, au ordonat marți evacuarea a 14 localități din apropierea frontierei cu Rusia și Belarus, din cauza bombardamentelor rusești zilnice, potrivit AFP și Agerpres.

Autoritățile raportează frecvent atacuri cu drone asupra acestei regiuni, care a fost ferită de lupte terestre de la contraofensiva ucraineană din 2022 și retragerea trupelor ruse, dar care se află în raza tirurilor Rusiei vecine.

„Consiliul de Apărare a decis evacuarea a 14 așezări din apropierea frontierei, unde locuiesc încă 300 de persoane”, a declarat șeful administrației militare regionale, Viaceslav Ceaus, într-un comunicat, precizând că „zona din preajma frontierei este bombardată în fiecare zi”.

Potrivit acestei surse, evacuările vizează comunitățile din Novgorod-Siverski, Semenivka și Snovsk, fiecare situată între 10 și 40 km distanță de frontiera cu Rusia, precum și din Gorodnia, la 20 km de Rusia și Belarus.

„Trebuie să realizăm evacuarea în termen de 30 de zile”, a precizat Ceaus.

Odată cu venirea iernii, Moscova și-a intensificat atacurile aeriene cu drone și rachete, vizând în special infrastructura energetică din Ucraina și aruncând locuitorii în întuneric.

„În acest an, peste 1.400 de locuitori au părăsit zona de frontieră”, a adăugat Ceaus.

În octombrie, un atac rusesc cu drone împotriva localității Novgorod-Siverski s-a soldat cu patru morți.

Autoritățile ucrainene ordonă frecvent evacuări obligatorii de civili, în special în zonele din est, unde trupele ruse avansează în fața forțelor ucrainene, care duc lipsă de oameni și muniții.

Aceste evacuări au loc în timp ce eforturi diplomatice sunt angajate din noiembrie, sub egida Washingtonului, pentru a se încerca punerea capăt conflictului, cel mai sângeros din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.