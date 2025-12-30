În ajun de Revelion, piețele din Căușeni sunt aproape goale

Au rămas ore numărate până la Revelion, iar locuitorii raionului Căușeni au început deja cumpărăturile pentru masa de sărbătoare. Pe 30 decembrie, piețele din localitate erau aproape goale, iar puținii cumpărători prezenți spun că vor pregăti masa dintre ani, în mare parte, din produse crescute acasă.

Majoritatea celor intervievați afirmă că sunt dispuși să cheltuiască între 1.000 și 2.000 de lei pentru masa de Revelion. Unii spun că, fiind perioadă de post, ajung mai rar la hala de carne și preferă să cumpere verdețuri, legume, bomboane sau jucării pentru copii.

În timp ce o parte dintre căușeneni afirmă că, de sărbători, nu țin cont de cheltuieli atunci când vine vorba de masă și cadouri, alții spun că anul acesta vor face economii, pentru a putea face față facturilor la energie. O familie revenită recent din străinătate a declarat că prețurile din piețele locale sunt apropiate de cele din Europa, însă salariile rămân la nivelul celor din Republica Moldova.

De cealaltă parte, administratorii magazinelor din raion spun că, față de săptămâna precedentă, numărul clienților a crescut cu aproximativ 30%. Potrivit acestora, în perioada 26–28 decembrie, comparativ cu 19–21 decembrie, s-a înregistrat un flux mult mai mare de cumpărători.

Vânzătorii din piețele agroalimentare afirmă că se așteaptă ca, în următoarele zile, numărul clienților să crească și mai mult, pe măsură ce oamenii vor veni să se aprovizioneze cu băuturi și produse alimentare pentru masa de Revelion.