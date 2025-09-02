Evaziune fiscală de 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat pe 26 august percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, instituția ar fi prejudiciat Bugetul public național cu peste 11 milioane de lei.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, anchetatorii au ridicat mai multe probe: documente contabile, înscrisuri de ciornă, carduri bancare, laptop, iPad, telefon mobil și mijloace bănești în numerar, în valoare de 1.260.000 lei, 41.665 euro și 6.970 de dolari.

Cauza penală a fost pornită în luna mai, în baza bănuielilor rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Investigațiile continuă, urmând a fi identificate toate persoanele implicate, iar procurorii vor dispune măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.