VIDEO: Ce spun șoferii despre scumpirea carburanților: Se simte foarte tare

Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova, iar șoferii spun că majorările repetate se resimt tot mai mult în bugetul lor. Mulți afirmă că scumpirile zilnice din ultima perioadă le afectează direct cheltuielile pentru transport.

„În toată ziua crește, câte 50 de bani, săptămâna aceasta a crescut cu 3 lei. Salariul este mic, 5-6.000 de lei”, spune un șofer.

„Afectează, 10 litri deja prin oraș nu-ți ajunge, mai ales benzina, văd că și motorina ajunge din spate benzina, afectează și la buzunar și combustibilul.”

„Foarte tare, ca pentru benzină, cam scump, dar ce să-i facem, așa-i. Se simte foarte tare, dacă vrei doar 400 de lei ca să vii până la Bălți.”

Unii cred că aceste scumpiri ar putea fi temporare și depind de evoluțiile internaționale.

„Mulți se plâng, cred că este un timp scurt, nu cred că va fi pe termen lung, ca de obicei, nu se întâmplă pentru prima oară și cred că va fi pe un termen scurt, dar vedem cum va arăta războiul.”

„Afectează mult, dar ce, asta nu importă nimic, nu depinde de noi, nu depinde de țară, depinde de situația în lume, ce se întâmplă în lume, aceasta este problema.”

Pentru mâine, 11 martie 2026, prețul stabilit de ANRE pentru un litru de benzină este de 25,20 lei, iar pentru motorină de 24,30 lei.