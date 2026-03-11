„Oamenii pot rămâne pe drumuri”. Ceban spune că motorina nu se mai vinde în Chișinău

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că în capitală există o lipsă acută de motorină, iar în multe stații PECO carburanții nu mai sunt disponibili pentru vânzare. Totodată, situația ar fi similară și în alte localități din țară, cu unele excepții pentru clienții care au cartele speciale.

„Motorină, practic, nu se vinde nici la o benzinărie din Chișinău, dar din informațiile pe care le primim, nici la cele din țară. Înțeleg că sunt mici excepții la cei care au cartele de client. Oamenii, efectiv, pot rămâne pe drumuri fără ca să îi pese cuiva de acest lucru”, a declarat Ceban.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale seara trecută, primarul consideră că lipsa carburanților ar putea fi provocată de faptul că operatorii din domeniu ar păstra stocurile în așteptarea unor noi majorări de preț.

„Mâine vor fi anunțate noi prețuri, noi scumpiri și cel mai probabil benzinăriile păstrează aceste stocuri pe care le au, sper eu, în disponibilitate, ca mâine să le vândă mai scump”, a afirmat edilul.

În același context, Ceban a criticat autoritățile centrale și a cerut intervenția urgentă a instituțiilor statului pentru a gestiona situația, inclusiv convocarea Consiliului Suprem de Securitate și a Parlamentului.

Amintim că ieri primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a adresat o scrisoare Guvernului, prin care solicită o intervenție de urgență susținând că autoritățile locale nu fac față creșterii prețurilor la carburanți.

Precizăm că ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în platoul Rlive că pe piața regională există suficiente produse petroliere, iar în prezent nu există riscul unei lipse de combustibil în Republica Moldova, chiar dacă în ultimele zile s-a înregistrat o creștere a cererii la stațiile PECO.

Potrivit ministrului, stocurile de benzină existente în benzinării și la importatori pot acoperi aproximativ 15 zile de consum. În plus, în depozitul petrolier din portul Giurgiulești există rezerve pentru încă aproximativ 9 zile. În total, stocurile actuale ar putea acoperi între 20 și 23 de zile de consum pentru benzină.

În ceea ce privește motorina, în stațiile de alimentare și la importatori sunt stocuri pentru aproximativ șase zile, iar în portul Giurgiulești există rezerve pentru încă circa șase zile.