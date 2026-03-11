Statele Unite vor să trimită în România avioane de luptă și soldați

Statele Unite ale Americii au solicitat României dislocarea unor avioane de luptă și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul conflictului cu Iranul. Subiectul urmează să fie analizat în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată de președintele României, Nicușor Dan.

Ședința CSAT va avea loc miercuri, 11 martie 2026, de la ora 09:30, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi figurează mai multe subiecte, printre care situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România, evaluarea impactului evenimentelor din regiune asupra pieței petroliere din România, precum și analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, solicitarea ar veni din partea Pentagonului și vizează trimiterea unor trupe și avioane de luptă la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Decizia ar avea legătură cu implicarea Statelor Unite în conflictul cu Iranul.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este considerată una dintre cele mai importante baze militare strategice din regiune și ar putea oferi un avantaj operațional pentru avioanele de luptă americane, fiind un punct logistic important în apropierea zonei de conflict.

În acest context, fostul ministru de Externe al României, Adrian Cioroianu, a declarat că poziția geografică a României ar putea explica interesul Statelor Unite pentru utilizarea bazei de la Mihail Kogălniceanu.

Potrivit acestuia, proximitatea României față de zona conflictului ar putea transforma baza într-un punct logistic important în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu s-ar prelungi.

Cioroianu a subliniat că România trebuie să analizeze atent implicațiile unei astfel de decizii, dar a menționat că parteneriatul strategic cu Statele Unite și colaborarea în cadrul NATO sunt elemente importante în acest context.

Totodată, el a afirmat că România ar putea refuza sau accepta solicitarea, însă a atras atenția că respingerea unei astfel de cereri nu ar aduce beneficii, având în vedere cooperarea militară existentă între cele două state.

Potrivit informațiilor disponibile, în prezent aproximativ 1.000 de militari americani se află în România. Numărul este mai redus decât în anii precedenți, după ce Statele Unite au decis la sfârșitul lunii octombrie 2025 să își redimensioneze prezența militară în Europa, ceea ce a dus la retragerea unei părți dintre militarii staționați la baza Mihail Kogălniceanu.

Cei mai mulți militari americani din România sunt dislocați în prezent la bazele Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

În trecut, baza de la Mihail Kogălniceanu a fost folosită și în contextul conflictului dintre Israel și Iran. Atunci, avioane britanice staționate în România au decolat de la această bază pentru a lovi ținte din Iran, informații care au devenit publice ulterior.

În prezent, unitățile militare din România nu au fost folosite pentru operațiuni militare împotriva Iranului de la începutul conflictului. Totuși, există indicii că baza de la Mihail Kogălniceanu ar putea deveni un punct de lansare pentru avioane de luptă, în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va continua.

Decizia privind dislocarea unor capabilități militare americane în România urmează să fie analizată în cadrul ședinței CSAT, iar ulterior ar putea fi transmisă o informare către Parlamentul României. În astfel de situații, mutarea unor trupe străine pe teritoriul țării și operațiunile militare asociate necesită și aprobarea legislativului.