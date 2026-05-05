Ex-ambasador, despre summitul din Erevan: Nu am reușit să deblocăm negocierile cu UE

Fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, consideră că Summitul Comunității Politice Europene de la Erevan s-a încheiat fără rezultate politice semnificative. El a scris pe Facebook că summitul din 4 mai de la Erevan a fost marcat de „simbolism repetitiv, contacte slabe și discuții sterile” și nu s-au luat decizii importante.

Munteanu a menționat că Armenia a demonstrat ospitalitate prin găzduirea a peste 40 de delegații oficiale. Cu toate acestea, a adăugat el, acest lucru „nu a fost însoțit de consolidarea politică și economică internă a țării, în ciuda dorinței sale de apropiere de Uniunea Europeană”.

Fostul diplomat a menționat că senzația politică a evenimentului a fost participarea premierului canadian Mark Carney, care „caută noi aliați în Europa”. Cu toate acestea, expertul a menționat că cancelarul german Friedrich Merz a lipsit de la întâlnire.

Munteanu a menționat că „Regatul Unit și UE au făcut progrese în negocierile privind finanțarea pentru Ucraina (90 de miliarde de euro) și apărarea comună, dar cu condiții stricte de finanțare, rezerve clare și o lipsă de încredere”

„Londra va trebui să contribuie financiar la această decizie proporțional cu contractele atribuite. În același timp, problema participării Regatului Unit la programul SAFE (150 de miliarde de euro pentru apărare) rămâne nerezolvată”, a scris expertul.

Totodată, Munteanu a subliniat că summitul nu a reușit să deblocheze negocierile oficiale de aderare la UE pentru Moldova și Ucraina.

„Nu am reușit să deblocăm negocierile de aderare la UE pentru Republica Moldova și Ucraina (și acest lucru este valabil nu doar pentru Ungaria). O scurtătură sau o aderare accelerată a fost exclusă, la fel ca și modelul de integrare parțială discutat în unele capitale ale UE. Împărțirea pachetului Moldovei cu Ucraina? Dar cu ce cost?”, a întrebat Munteanu.

Mai mult, potrivit acestuia, declarațiile despre independența energetică au rămas fără un calendar specific, iar absența liderilor Azerbaidjanului și Turciei de la summit a făcut ca discuția despre problemele energetice să fie „mai mult decât suprarealistă”.

În plus, expertul a remarcat tăcerea din jurul tensiunilor cu Statele Unite, inclusiv posibila impunere de tarife vamale la exporturile europene și problema prezenței militare în Europa.

„Într-o lume care are nevoie disperată de acțiuni concrete, am auzit din nou doar declarații de intenție”, a conchis Munteanu.