Ex-viceministrul finanțelor, Maria Cărăuș, condamnată la 9 ani de închisoare

Fostul viceministru al finanțelor, Maria Cărăuș, a fost condamnată la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și corupere activă. Sentința a fost pronunțată miercuri, 26 martie, de magistrații Judecătoriei Chișinău.

Totodată, instanța a dispus și aplicarea unei sancțiuni de 450 mii lei.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în anul 2017, Cărăuș, activând în funcția de viceministru al finanțelor și fiind responsabilă de domeniul finanțării sănătății și protecției sociale, ar fi intervenit pentru alocarea a 15 milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a unei instituții medico-sanitare publice din capitală.

Ulterior, urmărind achitarea unor datorii ale rudelor sale pentru lucrări de construcții la 2 apartamente, aceasta s-ar fi adresat administratorului companiei de construcții cu propunerea de a truca licitația publică ce urma să fie organizată la instituția medicală, în favoarea întreprinderii acestuia.

De asemenea, Cărăuș ar fi discutat cu directorul instituției medicale, comunicându-i că va urgenta alocarea mijloacelor financiare și va favoriza acordarea unor fonduri suplimentare, în schimbul asigurării câștigării licitației de către agentul economic respectiv.

În acest context, fostul demnitar ar fi pretins pentru sine aproximativ 425 000 de lei (5% din suma contractului), pentru a facilita transferul fondurilor și alocarea unor sume suplimentare.

Totodată, aceasta i-ar fi propus directorului instituției medicale o sumă similară, pentru organizarea procedurii de achiziție publică astfel încât câștigător să fie desemnat agentul economic indicat de aceasta.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.