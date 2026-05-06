Reduceri masive de cheltuieli în regiunea transnistreană: Ce domenii sunt afectate

Așa-numitul Consiliu Suprem de la Tiraspol examinează un proiect de lege care prevede reducerea veniturilor și cheltuielilor bugetare în regiunea transnistreană.

Modificările propuse vizează diminuarea cheltuielilor pentru mai multe domenii și reducerea deficitului bugetar.

Potrivit unei analize realizate de portalul Most, Tiraspolul a renunțat, pentru acest an, la alocarea resurselor bugetare destinate deservirii datoriei interne.

Totodată, rectificările bugetare propuse prevăd reduceri semnificative ale cheltuielilor pentru infrastructura rutieră și ale subvențiilor acordate orașelor și raioanelor din regiune.

Potrivit sursei citate, economiile rezultate ar urma să fie redirecționate pentru plata salariilor. Proiectul mai prevede diminuarea finanțării pentru mai multe programe sectoriale.

Astfel, resursele planificate anterior pentru programele de imunizare și oncologie ar urma să fie reduse cu aproximativ 75%.

De asemenea, documentul prevede eliminarea completă a finanțării pentru unele proiecte de infrastructură și programe educaționale.