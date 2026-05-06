Ucraineni ajutați să fugă în Moldova pentru 23.000 de dolari. Organizatorul, reținut

Un bărbat din regiunea Kiev a fost reținut de polițiștii ucraineni, fiind suspectat că organiza trecerea ilegală în Republica Moldova a bărbaților cu vârstă de recrutare, în schimbul a 23.000 de dolari de persoană.

Potrivit autorităților din Ucraina, suspectul ar fi pus la punct o schemă ilegală prin care ajuta bărbați să părăsească țara pentru a evita mobilizarea în perioada legii marțiale.

Anchetatorii spun că acesta identifica „clienți” și le promitea traversarea frontierei în afara procedurilor oficiale, prin sectoare de frontieră aflate în direcția Republicii Moldova. Bărbatul susținea că ar avea legături corupte care i-ar permite organizarea unor ieșiri fără impedimente din Ucraina.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au documentat cel puțin cinci cazuri de organizare a unor astfel de „transferuri”.

Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției de Investigații Strategice din Kiev, împreună cu anchetatorii Direcției de Poliție Dnipro. Suspectul a fost reținut conform legislației procesual-penale din Ucraina, iar în Capitală au fost efectuate mai multe percheziții autorizate.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat bani, telefoane mobile, documente false sau cu semne de falsificare, inclusiv formulare de legitimații și certificate. De asemenea, au fost găsite arme – o carabină de vânătoare și o pușcă, împreună cu muniții.

Bărbatul este cercetat pentru organizarea trecerii ilegale a persoanelor peste frontiera de stat. Autoritățile au anunțat că acesta a fost deja informat oficial despre suspiciuni, iar pe numele lui a fost dispusă o măsură preventivă.

Ancheta continuă sub coordonarea Procuraturii de sector Dnipro din Kiev, iar oamenii legii încearcă să stabilească toate persoanele implicate și eventualii complici.

Conform legislației ucrainene, infracțiunea este pedepsită cu până la nouă ani de închisoare.