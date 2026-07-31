Ambasadoarea UE: Toate clusterele de negociere cu R. Moldova, gata de deschidere

Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a declarat că R. Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar următorii pași depind de decizia statelor membre ale UE.

Iwona Piórko a apreciat ritmul în care Republica Moldova a avansat în procesul de integrare europeană și a salutat prioritățile anunțate de noul Guvern, pe care le consideră o continuare a reformelor începute.

„Ați realizat mai mult decât multe țări în ultimii ani, iar prioritățile rămân aceleași: toate se bazează pe negocierile de aderare și pe domeniile acoperite de acestea, pe Planul de creștere pentru Moldova, desigur, pe economia țării, pe reziliență și securitate, iar noi vă vom sprijini pe tot parcursul acestui proces”, a declarat Iwona Piórko.

În prezent, Republica Moldova a deschis două dintre cele șase clustere de negociere – „Valori fundamentale” și „Relații externe”. Ambasadoarea și-a exprimat convingerea că, după perioada de vară, procesul va continua și pentru celelalte capitole.

„Am deplină încredere că, după vară, vom continua să deschidem celelalte clustere până când toate vor fi deschise. Nu s-a pierdut nici măcar o zi sau o oră. Chiar și atunci când negocierile nu erau încă deschise la nivel politic, și noi și voi am lucrat în permanență pentru a negocia și a promova reformele”, a afirmat aceasta.

Potrivit acesteia, Comisia Europeană și-a îndeplinit deja partea sa de responsabilitate și a confirmat că atât Republica Moldova, cât și Ucraina sunt pregătite pentru deschiderea tuturor clusterelor.

„Comisia Europeană a recomandat deja cu ceva timp în urmă și a afirmat foarte clar că toate clusterele sunt pregătite să fie deschise. Sperăm că statele membre vor lua această decizie în curând. Nu pot spune dacă se va întâmpla pe capete de negociere sau toate împreună, dar sper cu adevărat ca, după vară, acest proces să continue”, a declarat ambasadoarea UE.

Referindu-se la etapele următoare ale negocierilor, Iwona Piórko a explicat că, înainte de închiderea capitolelor de negociere, autoritățile de la Chișinău trebuie să îndeplinească o serie de indicatori și obiective intermediare. Ea a precizat că Biroul pentru Integrare Europeană și ministerele responsabile lucrează deja în acest sens, beneficiind de sprijinul Uniunii Europene.

Întrebată despre obiectivul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2030, Iwona Piórko a spus că acesta va depinde atât de ritmul reformelor implementate de autorități și de implicarea societății, cât și de decizia politică a statelor membre, odată ce țara va îndeplini toate condițiile necesare.

„Atunci când țara va fi pregătită, decizia politică va aparține, evident, statelor membre. Sper din tot sufletul și lucrez împreună cu echipa mea pentru a vă sprijini cât mai mult posibil în parcursul Moldovei către Uniunea Europeană”, a conchis Iwona Piórko.