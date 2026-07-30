Grigore Gacichevici, fost șef al BEM, condamnat la 13 ani de închisoare

Fostul președinte al Băncii de Economii SA, Grigore Gacichevici, reținut recent într-o cauză penală pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată joi, 30 iulie, de judecătoarea Ana Cucerescu.

Fostul șef al BEM a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare, într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind acordarea unor credite neperformante care ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei.

Grigore Gacichevici a fost reținut în seara zilei de 29 iulie 2026 pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Pe 30 iulie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a oferit noi detalii în cazul fostului președinte al Băncii de Economii SA, Grigore Gacichevici, reținut într-o cauză penală pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.