Expert: Moldova nu are altă soluție decât să susțină decizii pe care le adoptă UE

Republica Moldova înțelege că independența sa depinde de rezistența Ucrainei și nu are altă soluție decât să susțină acele acțiuni și decizii pe care le adoptă Uniunea Europeană și statele care procedează în comun cu UE, consideră Igor Boțan, expert permanent al proiectului de dezbateri al Agenției IPN. Potrivit lui, atitudinea Federației Ruse se schimbă în funcție de circumstanțe. Astfel, În 2013, Moldova a fost pedepsită de Federația Rusă prin embargouri pentru presupuse acte de reexport în eventualitatea asocierii cu UE, iar acum reproșul Rusiei față de Moldova este că nu contribuie la reexportul bunurilor de care are nevoie Federația Rusă, a menționat expertul în cadrul dezbateri publice din data de 9 februarie.



Igor Boțan a confirmat că pe perioadă unui an de război au existat pericole politice de origine internă generate direct sau indirect de război, precizând că au fost organizate proteste în regim non-stop care au avut scopul de a destabiliza din interior Republica Moldova și de a distrage de la lucruri importante pentru țară.

„Am văzut cu toții unde au mers reprezentanții unei părți ai opoziției pentru a se asigura că au suportul în caz de necesitate. Am văzut tot felul de falsuri, dezinformări privind criza care ar fi urmat să copleșească Republica Moldova prin prețurile la hidrocarburi, speculații privind aprovizionarea separată cu gazele naturale a unor regiuni din Moldova care susțin Partidul Șor. Și noi știm cu toții că începând din 2015 acest partid are susținători care sunt clienții unui set de magazine sociale care vând produse cu un anumit discount și care prin asta transformă un segment destul de important de cetățeni în clienți care acționează la apeluri și care sunt remunerați pentru acest activism excesiv de care dau dovadăˮ, a declarat el.

Expertul nu a fost de acord cu alt vorbitor de la dezbatere, președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, în privința scăderii suportului societății pentru integrarea europeană. Igor Boțan a menționat că majoritatea absolută a cetățenilor din Republica Moldova (53%), conform ultimului sondaj, pledează pentru integrarea europeană, iar pentru vectorul opus – 24%.

„Nu trebuie să uităm că un milion de cătățeni moldoveni se află în Europa. Asta ar însemna că aproape trei pătrimi din cetățenii Republicii Moldova, totuși, susțin vectorul european”, a spus el.

Igor Boțan susține că societatea moldovenească, inclusiv autoritățile moldovenești, au putut să-și facă anumite lecții din acest război. Potrivit lui, strategic, guvernarea a procedat corect și și-a aliniat poziția față de acest război „de partea cea dreaptă”.

În pofida situației foarte grave, există majoritatea cetățenilor calificată, robustă, în favoarea integrării europene a Republicii Moldova. Igor Boțan a spus că nu există un trend îngrijorător privind creșterea ratingul președintelui rus, Vladimir Putin, în societatea moldovenească, ci, invers încrederea a scăzut dramatic, fapt pe care îl confirmă și cifrele.

„Conform sondajelor, procentajul celor care cred că în acest război Rusia este un agresor este mai mare decât celor care cred altfel. Însă, deocamdată, suntem supuși presiunilor în mediul online. Noi am văzut cum a reacționat Kremlinul la blocarea două site-uri de limba rusă în Republica Moldova, în timp ce în Fedrația rusă au fost închise circa 50 de mii de site-uri care tot de limbă rusă erauˮ, a declarat Boțan.

Potrivit lui, la momentul actual, marea problemă o constituie opoziția antieuropeană.

„Există o parte a opoziției reprezentate în Parlament care evită în general să vorbească despre acest război, efectele lui. Și din acest punct de vedere opoziția se pune într-o situație extrem de dificilă. Am fi avut de câștigat foarte mult, dacă puterea și opoziția ar fi spus foarte clar: avem viziuni diferite politice, dar în ceea ce privește războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei noi suntem solidari. Dacă s-ar fi întâmplat așa, noi am fi avut cu totul altă situație în Republica Moldova, alt punct de pornire pentru discuțiile în societate asupra problemelor cu care ne confruntăm”, a conchis Igor Boțan.



Dezbaterea publică la tema „Republica Moldova la un an de război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei: provocări, oportunități, soluții”, este a 272-a ediție de dezbateri din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, susținut de către Fundația germană „Hanns Seidel”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!