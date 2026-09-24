Experții, despre drona depistată la Florești: S-a izbit de un copac, apoi a căzut și a explodat. Era dotată inclusiv cu cameră de bord

Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției au stabilit preliminar că drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului „Gerbera”, utilizat de Federația Rusă, comunică oamenii legii.

„Potrivit constatărilor preliminare este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experții au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol și explodând. Polițiștii continuă examinările pentru stabilirea exactă a modelului, producătorului, caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor incidentului. Identificarea exactă a aparatului urmează să fie confirmată în urma expertizelor de specialitate”, comunică Poliția.

Două obiecte aeriene neidentificate au fost observate astăzi în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Un aparat de zbor fără pilot a traversat frontiera din direcția regiunii Cernăuți și a ieșit din spațiul aerian național după două minute, iar un alt obiect a fost observat de o patrulă a Poliției de Frontieră în apropiere de Soroca.

Ulterior, un nou obiect aerian a traversat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția regiunii Vinița din Ucraina și deplasându-se spre raionul Soroca. Ulterior, obiectul a fost observat de cetățeni în mai multe localități din raionul Florești.