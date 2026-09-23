Chișinăul ar putea rezerva terenuri pentru noi școli și grădinițe

Dezvoltarea cartierelor rezidențiale din Chișinău trebuie corelată cu infrastructura și serviciile publice disponibile. O spun participanții la consultările privind actualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040. Aceștia au propus identificarea zonelor în care există deficit de școli și grădinițe, precum și rezervarea terenurilor pentru construcția unor noi instituții de învățământ.

În cadrul consultărilor, expertul în dezvoltare urbană Roman Guneavîi a propus identificarea zonelor în care sunt necesare noi școli și grădinițe, precum și a celor în care ar trebui limitate construcțiile rezidențiale. Totodată, acesta a solicitat date privind suprafețele destinate locuințelor și activităților economice, dar și corelarea PUG-ului Capitalei cu planurile urbanistice ale suburbiilor.

Necesitatea rezervării terenurilor pentru instituțiile de învățământ a fost abordată și de autorii studiilor. Mihai Moțcanu-Dumitrescu, reprezentantul echipei de elaborare a PUG, a explicat că documentația recomandă protejarea terenurilor care pot fi utilizate pentru construcția instituțiilor publice, cum ar fi școlile și grădinițele. Totodată, acesta a subliniat că dezvoltarea noilor cartiere rezidențiale trebuie corelată cu capacitatea infrastructurii și disponibilitatea serviciilor publice.

Problemele instituțiilor de învățământ au fost abordate și de Alexei Balan, șeful secției urbanism și arhitectură din cadrul Preturii sectorului Buiucani. Acesta a menționat diferențele dintre clasele din școlile capitalei. Potrivit lui, în unele clase învață până la 43 de elevi, în timp ce anumite instituții au un număr foarte mic de copii. El a subliniat necesitatea îmbunătățirii managementului școlar, menționând că renovarea clădirilor nu este suficientă pentru a atrage elevii.

Viceprimarul Capitalei, Svetlana Dogotaru, a îndemnat participanții să transmită propunerile în scris, pentru a putea fi examinate de echipa responsabilă de actualizarea PUG-ului. Studiile de fundamentare privind dezvoltarea economică, infrastructura edilitară și serviciile publice sunt în consultare publică până pe 7 octombrie.