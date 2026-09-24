Tiraspolul anunță mai multe solicitări pentru reuniunea „1+1” cu Chișinăul

Tiraspolul anunță mai multe solicitări pentru reuniunea de joi în format „1+1” cu Chișinăul organizată în capitala regiunii separatiste. Administrația transnistreană spune că va cere renunțarea la ceea ce numește „plăți ilegale și restricții artificiale” impuse de autoritățile constituționale și va propune semnarea unei declarații privind angajamentul de a soluționa conflictul transnistrean „pe cale pașnică”.

Pe agenda reuniunii se află și problema aplicării legislației Republicii Moldova privind incriminarea separatismului. Tiraspolul susține că locuitorii regiunii ar fi supuși unor „presiuni”, inclusiv la Aeroportul Internațional Chișinău.

Chișinăul a respins în repetate rânduri aceste acuzații și a precizat că incriminarea separatismului în legislația penală nu reprezintă un impediment pentru procesul de negocieri. Autoritățile constituționale au explicat că situațiile privind reținerea unor persoane sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Moldova sunt cazuri individuale și țin de activitatea organelor de drept, în conformitate cu legislația în vigoare.

Un alt subiect anunțat de Tiraspol este funcționarea punctelor de înmatriculare a vehiculelor. Administrația transnistreană cere revenirea acestora la activitatea deplină, invocând decizia protocolară din 24 aprilie 2018.

Chișinăul susține însă că procesul de documentare cu plăci de model neutru pentru autovehiculele din regiunea transnistreană rămâne funcțional, în limitele stabilite de legislația în vigoare. Autoritățile constituționale au precizat anterior că această procedură nu poate fi aplicată ambulanțelor care transportă pacienți, întrucât acestea trebuie să respecte protocoale medicale și alte reglementări specifice.

Tiraspolul urmează să propună și semnarea unei declarații privind angajamentul celor două părți de a soluționa conflictul transnistrean prin metode pașnice.

În februarie 2026, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a reiterat oficial că Republica Moldova este angajată să soluționeze conflictul transnistrean pe cale pașnică, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării în frontierele recunoscute internațional. Tiraspolul respinge însă condițiile autorităților constituționale.

Ultima reuniune în format „1+1” a avut loc pe 16 aprilie, la Tiraspol. Aceasta a fost precedată de întâlnirea din 26 februarie, care a marcat reluarea dialogului dintre reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului după o pauză de peste 15 luni.

Din 1 septembrie, Chișinăul a început aplicarea TVA și a accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în țară de operatorii economici din regiunea transnistreană. Măsura urmează să fie extinsă gradual și la alte categorii de produse, iar până în 2030 regimul fiscal ar urma să fie uniformizat pe ambele maluri ale Nistrului. Chișinăul spune că urmărește astfel eliminarea diferențelor de regim fiscal și a avantajelor concurențiale generate de aceste facilități.