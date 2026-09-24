Patru aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian al Moldovei

Patru obiecte aeriene au fost observate astăzi în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene, un obiect neidentificat a fost observat astăzi, la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră. Potrivit autorităților, acesta se deplasa din direcția localității Velicoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, obiectul a părăsit spațiul aerian național.

Un alt aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina. Acesta a traversat frontiera de stat în direcția localității Larga, raionul Briceni.

La ora 06:16, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a deplasat în direcția localității Chelimenți, Ucraina.

Totodată, al treilea obiect a traversat spațiul aerian național la ora 6:35, din direcția Pridnistreanske, regiunea Vinița, Ucraina, în direcția Volovița, raionul Soroca, iar la ora 6:45 a fost observat de cetățeni zburând pe direcția Gura Căinarului-Lunga-Băhrinești-Gura Camencii, raionul Florești.

Din motive de securitate, spațiul aerian al Republicii Moldova în zona nord a fost închis pentru o scurtă perioadă.

Ulterior, Serviciul operații aeriene a informat despre o altă dronă, care a survolat spațiul aerian la 06:58 din direcția localității Kodîma, regiunea Vinița din Ucraina, în direcția localității Socola, segmentul transnistrean (RM). La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localității Cunicea, raionul Camenca.

„Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, notează Ministerul Apărării.