Nicușor Dan, la Adunarea ONU: România, cel mai puternic avocat al Moldovei în UE

România va continua să susțină capacitatea de reziliență a Moldovei și rămâne și cel mai puternic avocat al ei în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de președintele român, Nicușor Dan, în discursul de la tribuna Adunării Generală a ONU.

Liderul român a menționat că Moldova este a doua cea mai afectată țară de războiul din Ucraina, confruntându-se cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă de dezinformare, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. Președintele Nicușor Dan a subliniat că Bucureștiul continuă să împărtășească Chișinăului din propria experiență de aderare la UE și să îi ofere sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru parcursul său european.

De asemenea, Nicușor Dan a reiterat sprijinul necondiționat al României pentru Ucraina și pentru poporul său. Liderul de la Cotroceni a precizat că România, ca stat membru al UE cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, simte direct efectele conflictului prin încălcări repetate ale spațiului aerian. El a amintit cazul când o dronă rusească s-a prăbușit în luna mai peste un bloc din Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale.

Nicușor Dan a avertizat că amenințarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina și a menționat că Europa este ținta unui război hibrid, prin atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice. În aceste condiții, președintele român a făcut apel la descurajarea amenințării ruse prin creșterea cheltuielilor militare și a adăugat că ținta asumată în cadrul NATO este de a aloca 5% din PIB pentru apărare, iar România a ajuns deja la 3,7%.