Dudnic și Stoianoglo, primii pretendenți la funcția de bașcan

Primii doi pretendenți la statutul de candidat la funcția de bașcan al Găgăuziei au inițiat procedurile necesare pentru participarea la alegerile din 15 noiembrie 2026. Corneliu Dudnic și Alexandr Stoianoglo intenționează să candideze independent și au depus la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei documentele necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă care îi vor susține.

În cazul lui Corneliu Dudnic, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a înregistrat grupul de inițiativă și i-a eliberat listele de subscripție. Astfel, membrii grupului de inițiativă pot colecta semnăturile alegătorilor în susținerea acestuia, necesare pentru depunerea ulterioară a documentelor în vederea înregistrării în calitate de candidat.

Totodată, Alexandr Stoianoglo a depus, astăzi, 23 septembrie, cererea și documentele pentru înregistrarea grupului de inițiativă.

Reamintim că perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei se încheie la 6 octombrie 2026.

Alegerile vor avea loc duminică, 15 noiembrie 2026.