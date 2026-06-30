VIDEO Este nebunie totală în Paraguay, după ce au eliminat Germania de la Mondial: Președintele a decretat zi liberă! Sute de mii de oameni sunt pe străzi

Liderii Paraguayului au transformat una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026 într-un moment de sărbătoare națională. După victoria istorică în fața Germaniei, președintele Santiago Peña a decretat zi liberă în întreaga țară pentru ca suporterii să poată sărbători calificarea. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzile din Paraguay și întreaga țară este efectiv blocată, bucuria fiind una greu de descris în cuvinte.

În Paraguay s-a decretat zi liberă! Sunt mii de oameni pe străzi și sărbătoresc nebunește victoria la Cupa Mondială

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a anunțat că ziua de marți este declarată sărbătoare națională, după ce reprezentativa țării a eliminat Germania în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, într-unul dintre cele mai spectaculoase rezultate ale turneului, scrie Reuters. Paraguay s-a calificat în sferturile competiției după ce a învins Germania cu 4-3 la loviturile de departajare, după ce scorul fusese 1-1 la finalul prelungirilor.

Anunțul a fost făcut de Santiago Peña pe platforma X, unde a publicat și imaginea decretului prin care stabilește ziua liberă. „Astăzi sărbătorește o întreagă țară”, a transmis președintele Paraguayului. Șeful statului a afirmat că succesul echipei naționale reprezintă mai mult decât o performanță sportivă, fiind expresia „identității profunde” a paraguayenilor, caracterizată prin determinare, credință și puterea de a nu renunța.

🇵🇾 PARAGUAY HACE HISTORIA



Cientos de miles de paraguayos festejan el heroico triunfo de la Albiroja ante una Alemania que volvió a dar asco y vergüenza por tercera vez en un Mundial. pic.twitter.com/gEaIkeOHR2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026

În textul decretului publicat de administrația prezidențială se arată că victoria obținută în fața cvadruplei campioane mondiale are o semnificație care depășește competiția sportivă. Potrivit documentului, guvernul nu poate rămâne indiferent în fața unei asemenea performanțe și consideră necesar să ofere tuturor paraguayenilor posibilitatea de a participa la manifestările dedicate acestui moment istoric. Imediat după fluierul final, mii de suporteri au ieșit pe străzile capitalei Asunción, unde au sărbătorit calificarea echipei în faza următoare a Cupei Mondiale.

🇩🇪1(3)⚽️1(4)🇵🇾 | MUNDIAL 2026: Festejos en Asunción tras la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final. pic.twitter.com/hPI6ZZ4lcg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 29, 2026