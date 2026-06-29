Ucraina adaugă și Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie

Cabinetul de miniștri al Ucrainei a adăugat Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, o decizie guvernamentală anunțată pe contul de Telegram de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, care o consideră „un pas strategic al Ucrainei către Moldova”.

„Acum, acest mecanism juridic este deschis vecinilor noștri – cetățenii Republicii Moldova. Pentru noi, includerea Moldovei în această listă nu este doar o extindere formală a geografiei. Acesta este un pas logic în dezvoltarea relațiilor cu o țară cu care împărtășim o frontieră comună și o cale comună către UE. O țară care oferă asistență cetățenilor noștri și sprijină Ucraina încă din primele zile ale invaziei la scară largă”, a afirmat ministrul ucrainean de externe.

Măsura a fost luată după ce guvernul de la Kiev a adoptat, în luna mai, un „decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni (subiecți) dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată”, incluzând pe aceasta 29 de state, printre care și România.

Anterior, lista inițială includea doar cinci state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia, însă prin actul normativ adoptat în luna mai au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franța, Croația, Elveția și Suedia.

În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană.

De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată.