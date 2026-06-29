Renato Usatîi: „Se pare că verișoarele președintei au devenit cel mai eficient „mecanism” de remanieri din Republica Moldova”

Renato Usatîi: „Se pare că verișoarele președintei au devenit cel mai eficient „mecanism” de remanieri din Republica Moldova”

„Poate că opoziția și presa au căutat prea complicat soluțiile. Poate trebuia pur și simplu să urmărească arborele genealogic. Dacă în doar câteva zile scandalurile legate de verișoare au dus la atâtea demisii și schimbări de cadre, atunci, dacă va mai apărea încă unul sau două asemenea scandaluri, verișoarele vor deveni principala forță motrice nu doar a destrămării PAS, ci și a organizării alegerilor parlamentare anticipate”, subliniază președintele Partidului Nostru.