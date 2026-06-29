Roman Cojuhari demisionează din funcția de șef al Agenției Proprietăți Publice

Agenția Proprietății Publice (APP) a rămas fără director, după ce Roman Cojuhari și-a anunțat demisia pe fondul scandalului de la Moldatsa.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojuhari a menționat că Agenția Proprietății Publice este responsabilă de monitorizarea activității Moldatsa, iar în exercitarea acestui mandat, a fost necesară verificarea suplimentară și minuțioasă a actelor și deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii pentru utilizarea spațiului aerian, Dumitru Vangheli.

„Deși politica de salarizare reprezintă responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii demonstrează că a fost necesară o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP. Lucruri pe care mi le asum. Pe întreaga durată a mandatului meu, mi-am exercitat atribuțiile cu respect față de proprietatea publică, cu responsabilitate și cu convingerea că bunurile statului trebuie administrate corect, transparent și exclusiv în interesul cetățenilor.

Îmi pasă de echipă, a cărei credibilitate a avut de suferit în această perioadă. Îmi pasă, de asemenea, de viitorul Republicii Moldova și îmi doresc ca țara noastră să continue ferm parcursul european, să consolideze instituții puternice și să asigure o administrare eficientă, transparentă și responsabilă a patrimoniului și a banului public”, a declarat Roman Cojuhari.

Acesta a mai subliniat că pentru a proteja imaginea instituției și a echipei, a decis să-și depună demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice.

„Le mulțumesc tuturor colegilor din APP, Ministere și alte autorități, dar și colegii din alte Întreprinderi de stat, pentru profesionalism, dedicare și efortul depus în acești ani. Împreună am reușit să obținem rezultate importante pentru statul Republica Moldova: am asigurat administrarea eficientă a Aeroportului Internațional Chișinău după revenirea acestuia în gestiunea statului; am deblocat procesul de delimitare a terenurilor și am înregistrat peste 6.000 de terenuri în doar trei ani; am lansat Moldova HiTech Park, un proiect destinat stimulării dezvoltării economice și atragerii investițiilor; am pus bazele Bursei Internaționale din Moldova, un prim pas spre dezvoltarea pieței de capital; am readus gările în administrarea statului; am îmbunătățit performanțele financiare ale întreprinderilor de stat și am majorat mai mult decât dublu vărsămintele în bugetul de stat în ultimii trei ani; am relansat procesul de privatizare prin proceduri transparente și competitive; a fost efectuată trierea întreprinderilor de stat și inițiate procedurile de fuziune/restructurare/lichidareare a unor întreprinderi de stat, astfel încât în proprietatea statului să rămână doar întreprinderi fezabile, puternice și strategice; am elaborat o viziune de modernizare și restructurare a Agenției Proprietății Publice și am inițiat numeroase alte reforme menite să consolideze administrarea patrimoniului statului.

Aceste rezultate aparțin întregii echipe. Sunt mândru că am avut onoarea să lucrez alături de oameni profesioniști, integri și dedicați interesului public”, a declarat Cojuhari.

În final, directorul APP a îndemnat colegii să continue această muncă cu responsabilitate, integritate și devotament.

„Republica Moldova are nevoie de instituții puternice și de oameni care cred în ele”, a conchis Roman Cojuhari.