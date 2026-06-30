Îl condamni pe Damir pentru 170.000 de lei, dar închizi ochii la 100.000 pe lună pentru verișoara președintei?

Nu sunt avocatul lui Dorin Damir, nu mi-i prieten, nici rudă. Dar cazul cu salariile generoase de la Moldatsa imi amintesc dosarul Damir. Deci, vă amintesc că finul lui Plahotniuc a fost condamnat la trei ani de închisoare că a prejudiciat statul cu 170.000 de lei, salariul pe care l-a primit timp de câţiva ani pentru că era agent secret. Şi că Damir nu era agent secret. Lucru care cred că nu s-a demonstrat.Este ceva mai specific, mai complicat. Şi împreună cu damir au primit undă verde în puşcărie încă doi ofiţeri de rang superior. De ce eu am dubii la acest dosar? Damir este un om bogat şi nu avea nevoie de cele câteba mii de lei pe lună de la stat. Cred că procurorii au mers pe cea mai simplă variantă, fără ca să transpire prea mult la creier pentru a investiga schemele grele în care putea fi implicat Damir. L-au pus la puşcărie, toţi îs mulţumiţi, spiritele s-au potolit.

Cât priveşte Moldatsa. Taburceanu primea pe lună cam atâta cât a primit Damir în vre-o doi ani. Şi activa de la distanţă. Eu ca jurnalist, pentru care rar există o zi ca să nu publice ceva, nu m-am întersectat nicidată cu vre-un comunicat al lui Taburceanu.

Sau să luăm acei judecători care au plecat din sistem, inclusiv pentru că nu au promovat Vettingul. Şi care s-au cuibărit la Moldatsa pentru 100.000 de mii pe lună? Cam pentru ce merite?

Maia Sandu a declarat că cei care au primit salarii nejustificate la Moldatsa, trebuie să le restituie.

Bine că s-a descoperit, datorită jurnaliştilor. Dar cine va răspunde pentru asta? Va fi pornit un dosar penal ca în cazul Damir? Va ajunge cineva măcat 30 de zile în P 13?

Voi încheiea postare cu cazl tragic din luna mai a anului trecut. Când un controlor de trafic aerian şi-a pus capăt zilelor la numai 26 de ani. Eu am avut ocazia să discut cu acest tânăr. Un băiat foarte deştept. A absolvit facultatea de inginerie aerospaţială de la Bucureşti. O facultate care reuşesc să o absolvească vre-o 10 din 50 de studenţi înscrişi la curs. Iar acest tânăr care nu mai este a absolvit-o cu vre-o patru note de 9 şi restul de 10. Cred că era cel mai deştept din toţi angajaşii de la Moldatsa luaţi împreună. Şi care nu a fost răsplătit cu 100.000 pe lună niciodată. Dar a fost supus unui bullynd fără precedent la locul de muncă. Pentru că nu era la nivelul lor şi pentru că prin cunoştinţele şi capacităţile sale era un pericol pentru ei. Astfel, un bun specialist, care îşi iubea munca, mi-a declarat-o chiar el, a fost adus la disperare. A investigat cineva? A fost cineva pedepsit?



Julieta Savitschi