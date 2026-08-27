Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova, convocat joi la MAE rus

Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Întâlnirea este programată pentru joi, 27 august, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre București și Moscova.

„Joi, 27 august, reprezentantul temporar pentru afaceri al României a fost convocat la Ministerul de Externe rus”, a anunțat miercuri diplomația rusă.

Motivul concret al convocării nu a fost precizat.

Relațiile dintre cele două țări s-au tensionat în ultima perioadă. În luna iulie, ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate, a fost rechemat la București pentru consultări, după mai multe incidente în care drone au pătruns în spațiul aerian românesc.

Anterior, România a declarat un diplomat rus persona non grata, iar autoritățile de la Moscova au avertizat că măsura va primi un „răspuns adecvat”.

În ultimele săptămâni, în România au fost raportate mai multe incidente legate de drone. Fragmente ale unor aparate au fost descoperite inclusiv în apropierea litoralului, iar autoritățile au emis mai multe alerte.

Unul dintre cele mai recente cazuri s-a produs în județul Vrancea, unde o dronă s-a prăbușit într-un nuc dintr-o gospodărie, la câțiva metri de o casă.