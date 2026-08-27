Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns în R. Moldova. Prima oprire, la Cahul

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns joi dimineață la Cahul, prima oprire din cadrul vizitei pe care o efectuează în Republica Moldova cu prilejul aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței.

Șeful statului român a venit în Republica Moldova la invitația președintei Maia Sandu, urmând să participe pe parcursul zilei la mai multe evenimente organizate la Cahul și Chișinău.

Prima oprire a lui Nicușor Dan este la Teatrul Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, unde vizitează șantierul de reconstrucție al instituției.

Ulterior, președintele României va merge la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

După încheierea programului din sudul țării, Nicușor Dan se va deplasa la Chișinău. La ora 14:35, acesta urmează să fie întâmpinat de președinta Maia Sandu la sediul Președinției. Cei doi șefi de stat vor avea o discuție tête-à-tête, urmată de întrevederi oficiale.

La ora 16:45, Nicușor Dan și Maia Sandu vor participa în Piața Marii Adunări Naționale la parada militară organizată cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Independenței Republicii Moldova.

În a doua parte a zilei, la Chișinău este așteptat și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski vor participa ulterior la o reuniune trilaterală la Președinție. La ora 19:25, cei trei șefi de stat sunt programați să susțină declarații de presă.

Programul vizitei se va încheia cu un dineu oferit de președinta Maia Sandu și participarea celor trei lideri la evenimentele festive organizate în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia Zilei Independenței.