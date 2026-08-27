Mesajul lui Marco Rubio de Ziua Independenței: SUA susțin Moldova

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței.

În mesajul transmis în numele Statelor Unite ale Americii, Rubio a menționat că Washingtonul își propune să continue consolidarea parteneriatului cu Republica Moldova.

„În ultimul an, țările noastre au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun. Am extins relațiile economice, am consolidat securitatea frontierelor și am colaborat pentru promovarea stabilității în regiune”, a declarat șeful diplomației americane.

Marco Rubio a subliniat că Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența Republicii Moldova.

„În timp ce Moldova sărbătorește 35 de ani de libertate, Statele Unite rămân angajate să susțină suveranitatea și independența poporului moldovean”, a menționat acesta.

La final, secretarul de Stat american a transmis cetățenilor Republicii Moldova urări de pace, prosperitate și progres.