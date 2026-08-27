„Părinții fondatori” ai R. Moldova, reuniți în sala în care au proclamat Independența

La 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, aproximativ 300 de persoane s-au reunit în sala în care, la 27 august 1991, a fost votată Declarația de Independență. La ședința solemnă desfășurată la Președinție au participat deputați ai primului Parlament și reprezentanți ai Mișcării de Eliberare Națională.

Foștii deputați au rememorat evenimentele care au precedat desprinderea Republicii Moldova de Uniunea Sovietică și rolul mișcării naționale în proclamarea independenței.

„Trezirea conștiinței naționale a fost indisolubil legată de bătăliile pentru repunerea în drepturi a limbii române, alfabetului și tricolorului”, a declarat Ion Hadârcă, deputat în primul Parlament.

La rândul său, Alexandru Arseni a evocat mobilizarea oamenilor care au venit la Marea Adunare Națională și momentul votării Declarației de Independență.

Ion Mereuță, de asemenea deputat în primul Parlament, a amintit că, în pofida opiniilor diferite existente la acea vreme, obiectivul comun era desprinderea de Uniunea Sovietică și edificarea unui stat independent.

„Setea aceasta de libertate era în fiecare cetățean al Republicii Moldova”, a spus Mereuță.

În cadrul ceremoniei, președintele Maia Sandu le-a adus un omagiu celor care au contribuit la proclamarea independenței. Participanții au ținut și un moment de reculegere în memoria celor care nu mai sunt în viață.

„Sărbătorim curajul deputaților din Parlamentul Independenței, care au votat pentru Declarația de Independență și au votat multe legi și acte importante ce au permis crearea și funcționarea statului Republica Moldova”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a afirmat că independența țării trebuie protejată în continuare.

„Din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi. Trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii”, a adăugat președintele.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a numit pe participanții la evenimentele din 1991 „părinții fondatori” ai Republicii Moldova.

„Sunteți părinții fondatori ai acestui stat și mă simt onorat să fim astăzi împreună”, a declarat Grosu.

Unul dintre discursurile ședinței a fost susținut de Ioana Vătămanu-Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai Declarației de Independență.

Aceasta i-a îndemnat pe tineri să nu considere libertatea un lucru garantat.

„Mesajul către tinerii de astăzi: să stăm întotdeauna de veghe la poarta libertății noastre și, dacă credem că libertatea a existat dintotdeauna, să știm că nu a fost așa”, a spus Ioana Vătămanu-Mărgineanu, amintind de deportări, foamete și război.

În sala în care a fost proclamată independența a fost expusă și Declarația de Independență reconstituită. Documentul a fost refăcut în 2010 și semnat de deputații din 1991 care mai erau în viață, după ce exemplarul original a fost distrus în timpul evenimentelor din aprilie 2009.