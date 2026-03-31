Exporturile regiunii transnistrene au scăzut cu aproape 60%

Administrația de la Tiraspol a elaborat și a aprobat un Concept de Politică Bugetară și Fiscală pentru anul 2027 și pe termen mediu, care urmează să fie prezentat în perioada următoare legislativului regional.

Documentul ține cont de condițiile economice actuale și de provocările externe și reprezintă baza unei politici financiare și economice echilibrate, orientate spre menținerea stabilității sociale și relansarea treptată a activității economice.

Ministrul Dezvoltării Economice din regiune, Serghei Obolonik, a declarat că elaborarea conceptului a avut loc în condițiile unei stări de urgență economică, pe fundalul tensiunilor geopolitice și al instabilității regionale.

El a subliniat că incertitudinea privind evoluțiile economice rămâne ridicată, iar implementarea politicilor depinde de mai mulți factori, printre care asigurarea continuă cu gaze naturale, lipsa unor presiuni suplimentare din partea Republicii Moldova, menținerea capacității de efectuare a plăților externe, stabilitatea pieței valutare și absența unor noi șocuri externe.

Documentul are la bază rezultatele economice din 2025, când, pe fondul crizei energetice și al întreruperilor în livrarea gazelor, producția industrială a scăzut cu 27,3%, comerțul exterior cu 28,5%, iar PIB-ul a înregistrat un declin de aproape 18% în termeni reali.

Potrivit lui Obolonik, la începutul anului 2026 s-au observat semne de redresare: în perioada ianuarie-februarie, producția industrială a crescut de aproape 1,7 ori față de aceeași perioadă a anului trecut, însă rămâne cu aproximativ 20% sub nivelul din 2024.

În același timp, activitatea comercială externă continuă să fie afectată. Exporturile au scăzut cu aproape 60%, iar importurile cu 24,5%. Rata inflației se menține la 1,7%.

Pe termen mediu, documentul prevede menținerea orientării sociale a bugetului și reducerea treptată a deficitului. Politica fiscală este axată pe stabilitate și predictibilitate, iar sarcina fiscală țintă este estimată la 28% din PIB.

Autoritățile din regiune menționează că acțiunile viitoare vor depinde de evoluțiile economice și de factorii externi care influențează activitatea economică.