Poliția a reținut un bărbat suspectat că a urmărit o minoră în apropierea unei școli

Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, după ce ar fi urmărit o minoră în apropierea unei instituții de învățământ din Cahul, anunță Inspectoratul de Poliție Cahul.

Persoana vizată a fost pusă sub urmărire penală în calitate de bănuit. Decizia a fost luată după ce, în urma audierii părintelui minorei, au apărut informații noi în dosar.

În această dimineață, Poliția anunța că în mediul online, inclusiv pe grupuri de părinți, au apărut imagini și informații despre un presupus caz în care un bărbat ar fi urmărit o minoră în apropierea unei instituții de învățământ. Atunci, oamenii legii comunicau că informațiile au fost verificate, persoana din imagini a fost identificată și audiată, iar în urma controlului inițial nu a fost stabilită nicio tentativă de agresiune sau alte acțiuni ilegale.

Ulterior, Inspectoratul de Poliție Cahul a anunțat că persoana vizată a fost reținută pentru 72 de ore.

Minora urmează să fie audiată în condiții speciale, iar Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului.