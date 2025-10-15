Patru persoane au murit, iar 60 au ajuns la spital după un parastas în raionul Telenești

Patru persoane au murit după ce ar fi participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești, unde ar fi fost rezervate 120 de locuri, iar mâncarea ar fi fost livrată prin catering. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat parastasul susține că este blamat de consăteni, unii dintre care au fost nevoiți să scoată din buzunar mii de lei pentru tratament.

Pe 31 august, Gheorghe Morcan și-a înmormântat mama. Femeia a decedat din cauza unui viciu cardiac. Bărbatul povestește că a intuit că la parastas va veni multă lume și a apelat la serviciile unui local din raionul Telenești, rezervând 120 de locuri.

„Mama mea a decedat, noi am dat comandă la domnul ista. Cât o spus 120 de porții, noi am achitat tot la local și pe urmă lumea s-a îmbolnăvit.”

Gheorghe Morcan mai spune că, în scurt timp, după parastas s-au intoxicat și membrii familiei sale. Este vorba despre soția sa

„A doua zi ne-am dus la mama la tămâiat și a început sa se simtă rău, varsă. Apoi a luat-o pe fată și nepoțelul de patru ani. Nu ne-am dat seama, febră avea. Pe urma deja s-a văzut la lume că tot astea avea. Eu sunt persoana la doamna decedata, eu sunt băiatul, eu am dat comandă de tot la local. Dar toată lumea mă crede vinovat”, spune fiul femeii decedate.

Bărbatul spune că îi pare rău și pentru faptul că, în urma incidentului, mai mulți oameni au împrumutat bani pentru tratament, deoarece nu dețineau poliță medicală.

„Toată lumea în spital care cu 8.000 care cu 10.000, iaca soția mea trebuie sa dea 9.000 de lei. Mai multe persoane care nu au polița”, mai spune el.