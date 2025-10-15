Regele tuturor românilor: 103 de ani de la încoronarea lui Ferdinand I

Astăzi, 15 octombrie 2025, se împlinesc 103 ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, un moment istoric ce a marcat consacrarea României Mari, la finalul unui proces complex de unificare națională. Ceremonia a avut loc la 15 octombrie 1922, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, locul simbolic unde, cu patru ani mai devreme, fusese proclamată Unirea Transilvaniei cu România.

Ferdinand I, nepotul lui Carol I și primul suveran al României Mari, a fost încoronat purtând coroana de oțel de la Plevna, forjată dintr-un tun turcesc capturat în Războiul de Independență din 1877. Alături de el, Regina Maria, supranumită „Regina Soldat”, a fost încoronată cu o coroană din aur masiv, simbol al curajului și al spiritului de sacrificiu dovedit pe front și în spatele acestuia.

„Punând pe capul meu, în această străveche cetate a Daciei romane, coroana de oțel de la Plevna mă închin cu evlavie memoriei celor care, prin credință și jertfă, au asigurat unitatea națională”, a spus regele Ferdinand în proclamația adresată poporului în ziua Încoronării.

Domnia regelui Ferdinand a fost marcată de decizia crucială din 1916, când România a intrat în Primul Război Mondial de partea Antantei, un gest care a deschis drumul spre Marea Unire.

În mai puțin de doi ani, Basarabia (27 martie 1918), Bucovina (28 noiembrie 1918) și Transilvania (1 decembrie 1918) s-au unit cu Regatul României, transformând visul secular al românilor în realitate.

La doar patru ani de la Unire, actul simbolic de încoronare la Alba Iulia a consacrat oficial România Mare în fața lumii.

Catedrala Încoronării, proiectată de arhitectul Victor Ștefănescu și pictată de Costin Petrescu, a fost ridicată special pentru eveniment și sfințită cu o săptămână înainte, la 8 octombrie 1922.

La ceremonie au participat personalități din țară și din străinătate – diplomați, membri ai caselor regale europene, militari francezi și englezi, precum și mareșalul Ferdinand Foch, simbol al alianței franco-române.

Regele și regina au fost încoronați în fața unei mulțimi uriașe, iar evenimentul a fost urmat de defilări, slujbe religioase și festivități grandioase la Alba Iulia și, ulterior, la București.

În cei 13 ani de domnie, regele Ferdinand a promovat reforma agrară din 1921, care a împroprietărit peste 1,3 milioane de familii de țărani, și Constituția din 1923, care a consacrat România drept „stat național, unitar și indivizibil”.

În timpul său, România s-a modernizat accelerat, devenind una dintre cele mai mari economii agrare ale Europei și consolidând instituțiile democratice.

Regele Ferdinand I, supranumit „Întregitorul” și „Cel Leal”, a murit la 20 iulie 1927, la Sinaia, fiind înmormântat la Curtea de Argeș, alături de Carol I. Moștenirea sa rămâne una dintre cele mai importante din istoria României moderne: un stat unificat, modern și european.