Fabrică militară cheie din Rusia, bombardată de ucraineni. Rachete Flamingo, folosite în atac, anunță Zelenski

Rachetele Flamingo, fabricate în Ucraina, au lovit în cursul nopții o fabrică care produce sisteme de artilerie și componente pentru sisteme de lansare a rachetelor în regiunea Volgograd din Rusia, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, scrie Reuters.

El a afirmat pe aplicația Telegram că atacurile au provocat un incendiu în incinta fabricii „Titan-Barrikady”.



Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharovm a declarat că Ministerul rus al Apărării a respins atacul „țintelor aeriene de mare viteză”, însă o unitate industrială din Volgograd a suferit daune, notează publicația independentă Meduza.

Potrivit oficialului rus, zece persoane au fost rănite și au fost spitalizate. Incendiile izbucnite au fost stinse. Locuințele nu au suferit daune.

Despre ținta atacului, fabrica militară „Titan-Barikady”, a scri și canalul Telegram Astra, care a analizat imaginile martorilor oculari apărute în grupurile ucrainene de monitorizare.

Canalele ucrainene de pe Telegram au relatat că au fost făcute cel puțin două lovituri.

Și Denis Știlerman, inginerul-șef al companiei ucrainene Fire Point, care produce rachetele Flamingo, a dat de înțele că proiectilele produse intern au fost folosite împotriva Rusiei. „Volgograd întâmpină migrația sezonieră a flamingilor din Ucraina”, a scris Știlerman pe rețeaua de socializare X.

Fabrica „Titan-Barikady” face parte din „Roscosmos”, corporația de stat responsabilă de programul spațial al Federației Ruse, și produce, printre altele, echipamente de artilerie și rachete.

A dezvoltat lansatoarele pentru complexele de rachete Topol, Iskander, Tochka-U, Pioner și Oka.

În plus, conform datelor serviciilor de informații ucrainene, „Titan-Barikady” a dezvoltat lansatorul pentru sistemul de rachete Oreșnik.