Trafic intens la vama Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din țară

Traficul este intens în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră.

Potrivit autorităților, în zonă se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la aglomerarea direcției de ieșire din țară.

Reprezentanții instituțiilor de control informează că au fost dispuse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă.

Pentru a evita timpii mari de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă este posibil, pentru alte puncte de trecere a frontierei, precum Leova–Bumbăta sau Cahul–Oancea.