Kremlinul rămâne tăcut după noul apel al lui Zelenski pentru încheierea războiului

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a cerut din nou Rusiei să facă „un pas spre pace”, afirmând că Ucraina și-a transmis propunerile atât partenerilor internaționali, cât și cercului apropiat al lui Vladimir Putin. Declarațiile vin înaintea summitului NATO de la Ankara, în timp ce Kremlinul nu a oferit încă un răspuns public la apelul Kievului.

Peste 10 miliarde de euro pentru reconstrucția Ucrainei

În discursul său de seară, Zelenski a anunțat că premierul Yulia Svyrydenko s-a întors la Kiev după Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdańsk, unde delegația ucraineană a obținut 160 de acorduri cu o valoare totală de peste 10 miliarde de euro, scrie Kyiv Post.

Acordurile vizează în principal infrastructura energetică, reconstrucția și consolidarea rezilienței regiunilor și comunităților din Ucraina.

„Este fundamental”, a subliniat Zelenski, adăugând că Ucraina trebuie să profite de lunile de vară pentru a implementa cât mai multe dintre aceste proiecte.

Aceste acorduri sunt așteptate să sprijine eforturile naționale de refacere a infrastructurii critice înainte de venirea iernii.

Potrivit lui Zelenski, lunile iunie și iulie vor fi decisive pentru întâlnirile la nivel înalt și dialogul cu partenerii internaționali ai Kievului.

„Totul trebuie să producă rezultate”, a spus liderul ucrainean.

El a evidențiat președinția actuală a Uniunea Europeană deținută de Cipru și viitoarea președinție a Irlanda ca oportunități importante pentru avansarea parcursului european al Ucrainei.

Kievul insistă în special pentru progrese concrete în deschiderea noilor capitole de negociere pentru aderarea la UE.

Apărarea antiaeriană, prioritate la summitul NATO

Ucraina își pregătește strategia pentru summitul NATO de la Ankara, unde mizează pe mai multe întâlniri bilaterale dedicate întăririi sistemului de apărare antiaeriană.

„Aceasta este prima noastră prioritate”, a subliniat Zelenski.

Printre nevoile urgente ale Ucrainei se numără sisteme avansate de apărare anti-rachetă balistică, interceptoare și alte echipamente de apărare aeriană.

Pe termen lung, Zelenski a cerut lansarea unui proiect european comun pentru producția de sisteme anti-balistică.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că aliații vor prezenta la summit contracte noi în domeniul apărării în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Zelenski: Rusia trebuie să facă un pas spre pace

Președintele ucrainean a declarat că Ucraina și-a prezentat propunerile partenerilor-cheie și că inclusiv „prietenii lui Putin” au fost informați de Kiev că o întâlnire este posibilă și că încheierea războiului este posibilă.

„Acum Rusia trebuie să facă un pas spre pace”, a transmis Zelenski.

Liderul ucrainean a mulțumit tuturor statelor care susțin presiunea diplomatică asupra Rusiei și ajută Ucraina să își apere cetățenii.

„Războinicii ucraineni demonstrează în fiecare zi forța preciziei ucrainene. Sancțiunile noastre cu rază lungă și medie sunt aplicate pe deplin. Acestea sunt răspunsurile noastre juste la acest război, războiul pe care Rusia l-a început și pe care Rusia trebuie să îl încheie”, a spus Zelenski.

În final, liderul de la Kiev a reiterat că războiul trebuie să se încheie prin retragerea Rusiei din Ucraina.

„Rusia trebuie să scoată acest război din Ucraina. Noi nu avem nevoie de război”, a conchis acesta.