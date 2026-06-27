Vacanțele în Grecia au devenit mai scumpe decât în Spania și Portugalia

Vacanțele în Grecia au ajuns să coste mai mult decât în alte destinații populare din sudul Europei, precum Spania și Portugalia.

Potrivit unui studiu din domeniul turismului, un turist cheltuie în medie aproximativ 168 de euro pe zi pentru un sejur în Grecia, fără transportul până la destinație.

Suma include cazarea, mesele și activitățile de agrement, inclusiv vizitarea obiectivelor culturale.

Analiza arată că nivelul prețurilor din Grecia a crescut considerabil, iar țara a devenit una dintre cele mai costisitoare destinații de vacanță din regiune.

Prin comparație, turiștii care aleg Spania pot economisi, în medie, peste 400 de euro pentru un sejur de o săptămână, la servicii similare.

În Turcia, costul mediu al unei vacanțe este estimat la circa 144 de euro pe zi, cu aproximativ 24 de euro mai puțin decât în Grecia.

Scumpirile au atras atenția și operatorilor internaționali de turism, care avertizează că Grecia devine tot mai puțin accesibilă pentru turiștii obișnuiți. În același timp, datele citate arată că aproape unul din doi greci nu își va permite o vacanță în această vară.