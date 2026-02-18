Peste 1.200 de case din întreaga țară, fără lumină din cauza condițiilor meteo: Cetățenii, îndemnați să fie atenți la firele electrice căzute sau atârnate pe piloni

Ministerul Energiei anunță că în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova, au fost raportate deconectări ale energiei electrice, în special în zona Centru–Sud a țării. Potrivit datelor prezentate de „Premier Energy Distribution” SA, au fost înregistrate 1 233 de deconectări. Astfel, au fost afectate parțial două localități din raionul Vulcănești: satul Alexandru Ioan Cuza și satul Etulia.

„Pentru intervenții și remedierea defecțiunilor, operatorul a activat 16 brigăzi/echipe, fiecare echipă fiind constituită din 2–5 persoane, în funcție de specificul activităților desfășurate, inclusiv montatori și constructori.

În zona Nord, SA „RED-Nord” nu a raportat deconectări, conform informației operative.

Situația este monitorizată în regim continuu, iar echipele din teren intervin pentru restabilirea alimentării cu energie electrică.

În contextul avertizării meteo severe pentru ziua de miercuri, 18 februarie, care prevede precipitații abundente și rafale puternice de vânt, atenționăm populația să fie extrem de atentă cu eventuale conductoare electrice căzute la pământ sau care atârnă pe piloni. Vă rugăm să explicați și copiilor regulile de securitate electrică și consecințele nerespectării acestora.

Dacă observați situații periculoase (linii electrice căzute pe străzi sau în apropierea grădinițelor și școlilor), vă rugăm să informați imediat operatorul de distribuție la numărul 022 43 11 11 (Premier Energy Distribution) sau tel: +37323124201 (RED Nord)”, se arată în comunicatl emis de Ministerul Energiei.