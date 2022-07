Fără harbuz după ora 18! Fructele mâncate în seri de vară nu răcoresc, ci doar îngraşă

Majoritatea dintre noi au tendința de a avea pofte de mâncare spre noapte. Acest lucru poate fi în detrimentul menținerii greutății. Este cu siguranță imposibil să adormi cu senzaţia de foame. Așa că, de multe ori dăm fuga la bucătărie să mâncăm niște fructe la ore târzii.

Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci fructe seara

Cea mai sigură opțiune ar fi un fruct mic pentru a potoli foamea. Dar nu vine și fără un dezavantaj. Consumul de fructe înainte de culcare nu este atât de inocent pe cât crezi că ar fi. Vom explica de ce ar putea avea efecte negative asupra sănătății tale și de ce trebuie să fii atent atunci când mănânci fructe seara. Medicii spun că trebuie să existe un decalaj adecvat între masa completă și consumul de fructe. Fructele bogate în fibre sunt digerate și mutate în intestin mai repede decât alimentele bogate în proteine și grăsimi. Asta înseamnă că fructele trebuie consumate mult înainte de o masă grea sau puțin după. Un alt punct de reținut despre consumul de fructe noaptea este că vârful de zahăr poate elibera energie care afectează somnul, deoarece corpul tău ar trebui să fie pregătit să se odihnească. Există mai multe beneficii la consumul ca gustare pe timp de noapte. Dar ar trebui să fii conștient de mici detalii în timp ce mănânci noaptea. și să faci anumite lucruri trebuie amintite atunci când mănânci fructe noaptea, potrivit ştiridinlume.ro.

Regula orei 18

„Există această regulă a orei 18 care spune – ”Nu mânca fructe după această oră!”. Nu mâncaţi nici măcar pepene după ora 18! Nu spun să nu mâncaţi o bucăţică. Dar nu un kilogram de pepene, seara, pentru că are zahăr şi ştim cu toţii că zahărul în exces în corpul nostru, necheltuit sub formă de mişcare, se depune până a doua zi de dimineaţă sub formă de grăsime pe ficat şi aşa apare steatoza hepatică. În plus de asta, excesul de fructoză din fructe poate să se metabolizeze, într-un final, într-un exces de acid uric în corp şi putem să avem probleme cu hiperuricemia, chiar cu guta. Aşadar, atenţie la cantitatea de fructe pe care o consumăm!” mai spune diabetologul Laura Ene.