Premierul Canadei: Vechea ordine mondială este „ruptă”, iar „puterile medii” trebuie să se unească în fața forțelor hegemonice

Premeirul canadian, Mark Carney, a afirmat marţi, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ordinea mondială din ultimele decenii este „ruptă” şi a îndemnat „puterile medii” să se unească pentru a confrunta forţele „hegemonice”, notează AFP, preluatăde Agerpres.

Fără a menţiona vreodată direct nici Statele Unite, nici pe preşedintele american, Mark Carney a făcut aluzie în repetate rânduri la tulburările din întreaga lume de când Donald Trump a revenit la putere în Statele Unite, acum un an.

„Voi fi sincer: ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii”, a declarat prim-ministrul canadian, referindu-se la „sfârşitul unei ficţiuni confortabile şi începutul unei realităţi brutale în care geopolitica marilor puteri nu este supusă niciunei constrângeri”.

„Puterile medii trebuie să acţioneze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masa (discuţiilor), suntem în meniu”, a adăugat el.

„În fiecare zi ni se reaminteşte că trăim într-o eră a rivalităţii marilor puteri”, a mai spus Mark Carney.

Şeful guvernului canadian a mai cerut ţărilor ameninţate să nu „se aplece”, în speranţa că „supunerea va aduce securitate”.

„Ştim că vechea ordine nu se va întoarce”, a continuat el, argumentând că puterile medii trebuie să acţioneze împreună, deoarece acestea sunt „ţările care au cel mai mult de pierdut într-o lume a fortăreţelor şi cel mai mult de câştigat dintr-o cooperare autentică”.

În acelaşi discurs, fostul şef al Băncii Angliei şi al Băncii Canadei, aflat în fruntea guvernului de la Ottawa de mai puţin de un an, a vorbit despre un sprijin „ferm” pentru Groenlanda şi Danemarca, subliniind „dreptul lor unic” de a decide viitorul acestei mari insule arctice, râvnită de preşedintele american Donald Trump.

Aplaudat la finalul discursului său, Mark Carney a vorbit la scurt timp după o altă aluzie a preşedintelui Trump la posibila cucerire a Canadei.

Luni seară, în contextul în care ambiţiile americane privind Groenlanda îi îngrijorează pe aliaţii Washingtonului, Donald Trump a postat pe reţeaua sa Truth Social o serie de fotografii generate de inteligenţa artificială care îl arată în Biroul Oval alături de liderii europeni în faţa unei hărţi unde drapelul american acoperă nu doar Statele Unite, ci şi Canada, Groenlanda şi Venezuela.

La rândul său, preşedintele american urmează să vorbească miercuri la Davos.