Premierii Moldovei și Croației discută bunele practici de aderare la UE

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său croat, Andrej Plenković, axată pe schimbul de bune practici în procesul de aderare la Uniunea Europeană, Croația fiind considerată un exemplu de succes în acest domeniu.

Șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat că experiența Croației reprezintă un model relevant pentru parcursul european al Republicii Moldova și a mulțumit pentru sprijinul constant acordat autorităților moldovene.

În cadrul discuțiilor a fost apreciată și asistența pentru dezvoltare oferită de Croația, inclusiv prin intermediul UNICEF, destinată consolidării infrastructurii din sănătate și educație, sistemului de asistență socială și securității energetice.

La rândul său, premierul croat a salutat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de modernizare și integrare europeană.

Premierul Alexandru Munteanu și-a exprimat interesul pentru extinderea exporturilor moldovenești pe piața croată, dezvoltarea cooperării cu distribuitori locali și atragerea investițiilor private, inclusiv prin organizarea unui forum de afaceri bilateral.

Cei doi premieri au convenit asupra aprofundării cooperării în domeniile turismului și culturii, prin participarea reciprocă la expoziții, festivaluri și evenimente economice.

În prezent, în Republica Moldova activează 14 companii cu capital croat, cu investiții ce depășesc 15 milioane de lei, iar volumul comerțului bilateral a ajuns la aproximativ 78 de milioane de dolari în 2025. Totodată, cele două state au semnate 16 acorduri de cooperare, care vizează investițiile, comerțul, evitarea dublei impuneri și turismul, iar alte trei tratate, în domeniile migrației, securității sociale, educației și cercetării, se află în proces de negociere.