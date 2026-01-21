Presa de peste Prut: Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii

Presa de peste Prut scrie că Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii, alături de oficiali români de prim rang, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică.

Potrivit informațiilor vehiculate în Republica Moldova, președintele moldovean ar fi unul dintre invitații speciali ai manifestărilor organizate pe 24 ianuarie 2026.

Prezența Maiei Sandu la Iași ar conferi evenimentelor dedicate Micii Uniri o semnificație istorică aparte. Sursele citate peste Prut arată că participarea sa, alături de Nicușor Dan, ar transforma Ziua Unirii într-un mesaj politic și simbolic important privind relația dintre România și Republica Moldova.

Președinția nu a comunicat, deocamdată, despre această deplasare.

Deși nu sunt anunțate oficial decizii sau pași concreți, simbolistica zilei de 24 ianuarie este văzută ca un prilej pentru transmiterea unor mesaje atent calibrate, menite să sugereze o apropiere tot mai accentuată între cele două state. Simplul fapt că lideri importanți de pe ambele maluri ale Prutului ar putea fi prezenți împreună la Iași este perceput ca un semnal puternic atât pentru opinia publică, cât și pentru mediul politic regional.

Potrivit programului oficial, manifestările vor debuta între orele 12.00 și 15.00, în Piața Unirii, cu prima parte a spectacolului folcloric, dedicat tradițiilor și identității naționale. Între 15.00 și 16.30 este programat Te Deum-ul, urmat de alocuțiuni oficiale, depuneri de coroane și defilarea detașamentelor pe traseul strada Cuza Vodă – strada Arcu.

Între 16.30 și 17.00, oficialitățile se vor deplasa pe traseul Piața Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pentru depunerea de coroane la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la Mănăstirea Trei Ierarhi. În același interval, în Piața Unirii va continua programul artistic, cu partea a doua a spectacolului folcloric.

Seara, între orele 18.00 și 19.00, este programată tradiționala retragere cu torțe, pe traseul strada Lăpușneanu – Piața Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – esplanada Palatului Culturii.