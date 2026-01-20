Alexandru Tănase: R. Moldova nu va pierde nimic din retragerea din CSI

Republica Moldova nu va pierde nimic din ieșirea din CSI, spune Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale. El a scris acest lucru pe rețelele de socializare.

„Moldova nu va pierde absolut nimic din ieșirea din CSI. În ceea ce privește libera circulație, țara are acorduri bilaterale de liberalizare a vizelor atât cu Rusia, cât și cu majoritatea celorlalte țări membre. În ceea ce privește sfera economică, suntem membri OMC și nu avem acorduri preferențiale care ne-ar oferi avantaje în cadrul CSI”, a spus el.

În ceea ce privește cetățenii moldoveni care locuiesc în Rusia, migranții de muncă din Moldova nu mai există acolo așa cum existau odinioară.

„Majoritatea au deja cetățenie rusă, familii și afaceri. Lucrătorii sezonieri nu mai merg acolo. Cei care lucrau anterior acolo au plecat deja în țări europene de când au început problemele economice ale Rusiei. Prin urmare, nu există riscuri”, consideră Tănase.

El a subliniat că „dacă Moldova dorește să adere la Uniunea Europeană, trebuie să părăsească CSI și să transmită un semnal clar că țara dorește să facă parte din lumea occidentală, nu din spațiul eurasiatic creat de Putin”.

„Acest pas îi va face chiar și pe cei mai sceptici din UE să înțeleagă că dorința moldovenilor de a adera la UE este sinceră”, a subliniat avocatul.

Comentând declarația ministrului de Externe Mihai Popșoi despre dorința Moldovei de a părăsi CSI în viitorul apropiat, el a spus că „dacă intenția autorităților moldovene de a părăsi CSI este sinceră, acesta va fi cel mai important eveniment al deceniului”.

„În ultimii ani, am observat mai multe inițiative care au fost poziționate ca o ieșire din CSI. Anul trecut, au fost denunțate mai multe acorduri, pe care presa le-a prezentat ca ieșirea Moldovei din CSI, dar acest lucru nu era în întregime adevărat. Îmi amintesc că Ministerul de Externe spunea atunci că nu putem ieși pentru că avem oameni acolo. De data aceasta, vorbim despre trei acorduri cheie. Cred sincer că acestea vor fi duse la bun sfârșit. Din punct de vedere istoric, aceasta ar fi un fel de compensație, deoarece am aderat la CSI ca urmare a războiului din Transnistria. Nu a existat consens, acord sau acceptare; a fost șantaj”, a scris Tănase.

El consideră că declarația ministrului de Externe ar trebui confirmată oficial acum printr-o declarație a președintelui Maiei Sandu, deoarece șeful statului moldovean determină cursul politicii externe.

„De asemenea, este important ca societatea să sprijine această inițiativă și să motiveze guvernul să o ducă la bun sfârșit”, a concluzionat el.

Cu o zi înainte, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a anunțat că autoritățile au început procesul de denunțare a celor trei acorduri cheie care stau la baza apartenenței Republicii Moldova la CSI. Acestea vor fi revizuite de guvern, după care deciziile de denunțare vor fi supuse aprobării parlamentului în timpul sesiunii de primăvară-vară.