Fermierii ar putea bloca accesul către vama Sculeni

Mai multe utilaje agricole se deplasează în prezent spre Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe diferite căi de acces, existând intenția de a bloca activitatea vămii. Anunțul a fost făcut de Poliție.

Potrivit autorităților, atât organizatorii protestului, cât și conducătorii utilajelor agricole nu cooperează cu forțele de ordine aflate la fața locului.

Polițiștii sunt mobilizați în zonă și întreprind măsuri pentru menținerea ordinii publice, prevenirea blocării punctului de trecere a frontierei și asigurarea fluenței traficului.

Poliția face apel la participanții la protest să respecte solicitările oamenilor legii și ale celorlalte instituții competente și să evite orice acțiuni care ar putea perturba circulația rutieră sau activitatea Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni.

Amintim că Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat continuarea protestelor agricultorilor și pe 25 iunie, precizând că o parte dintre participanți intenționează să se deplaseze spre mai multe puncte de trecere a frontierei.