Ciocana: Un tânăr de 22 de ani a urcat beat și fără permis la volanul unui Audi și a lovit 2 mașini

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut de poliție după ce s-a tamponat cu mașina într-un obstacol, apoi a lovit două automobile parcate. Potrivit informațiilor, testul alcoolscopic a indicat 0,91 mg/l alcool în aerul expirat, iar oamenii legii au stabilit că acesta avea permisul de conducere suspendat.

„Astăzi, în jurul orei 00:00, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intersecția străzilor M. Sadoveanu și P. Zadnipru din municipiul Chișinău. Preliminar, polițiștii au stabilit că un automobil de marca Audi, condus de un tânăr de 22 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a tamponat într-un obstacol. Ulterior, automobilul a tamponat două vehicule care erau parcate în zonă. În urma accidentului, persoane traumatizate nu au fost înregistrate.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,91 mg/l alcool în aerul expirat. Totodată, polițiștii au stabilit că permisul de conducere al acestuia era suspendat.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar conducătorul auto a fost reținut. Toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului rutier urmează a fi stabilite”, a declarat ofițerul de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă.